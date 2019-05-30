СПЧ обратится в Минюст из-за нарушения прав адвокатов во Владимирской области

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Совет по правам человека обратится в Минюст и ФСИН Росии из-за нарушений прав адвокатов Владимирской области. Об этом пишут «
Совет Адвокатской палаты Владимирской области обратился в СПЧ из-за того, что адвокатам отказывают в свиданиях с осужденными.
Как отмечает издание, нарушения регулярно повторяются, несмотря на вступившие в силу судебные решения и представления, выносимые прокуратурой.
Все члены СПЧ отрицательно отнеслись к ситуации, которая ухудшается бездействием прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
СПЧ намерен обратиться в Минюст и ФСИН России с предложением принять меры.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.