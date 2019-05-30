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14:58, 30 мая 2019 249
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Рязанская гордума согласовала передачу десяти автобусов УРТ

Рязанская гордума согласовала передачу десяти автобусов УРТ

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанская гордума согласовала передачу десяти автобусов УРТ. Решение по передаче договора лизинга на покупку новой техники депутаты приняли на заседании в четверг, 30 мая.

Напомним, «Автоколонна №1310» приобрела десять автобусов по договору лизинга у компании «КамАЗ». После введения процедуры банкротства предприятие не может вносить ежемесячные платежи за технику. Если договор лизинга расторгнут, то город может потерять десять автобусов и уже выплаченные 45 миллионов рублей. Чтобы не допустить этого, договор передали УРТ, которому останется выплатить около 58 миллионов рублей.

Автобусы продолжат работу на городских маршрутах.


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