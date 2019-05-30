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12:17, 30 мая 2019 657
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Рязанец спас из сетей браконьеров большую поганку

Рязанец спас из сетей браконьеров большую поганку

Рязанец спас из сетей браконьеров большую поганку (чомгу). Эта водная птица размерами немного меньше, чем утка. На ее голове весной вырастают два темных пучка перьев, похожих на «ушки», а также рыжий «воротничок» вокруг шеи.

Фотографии спасенной птицы опубликовали в группе «Рыбалка, г. Ряжск». Там же есть ролик, на котором видно, как мужчина отпускает птицу в пруд.

Справка:

Чомга обитает в прудах и озерах по всей Евразии, кроме самых северных областей, а также в Австралии и Новой Зеландии.

(По материалам «Википедии»)


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