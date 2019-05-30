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Рязанец спас из сетей браконьеров большую поганку (чомгу). Эта водная птица размерами немного меньше, чем утка. На ее голове весной вырастают два темных пучка перьев, похожих на «ушки», а также рыжий «воротничок» вокруг шеи.
Фотографии спасенной птицы опубликовали в группе «
Справка:
Чомга обитает в прудах и озерах по всей Евразии, кроме самых северных областей, а также в Австралии и Новой Зеландии.
(По материалам «Википедии»)
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