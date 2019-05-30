Рязанец из села Снова-Здорово без «кошек» забрался на столбы и срезал почти километр проводов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель села Лесное Конобеево. Он заметил на столбе неподалеку от здания летней дойки мужчину. Предварительно, злоумышленник срезал провода с шести пролетов между столбами — около 720 метров.

«Причем, на столбах не было видно свежих следов от зубьев „кошек“ и вокруг столбов не было следов работы подъемной техники, — отметили в полиции. — Видимо, провода похитил умелец, который может забираться на столбы только с помощью рук и ног».

В пресс-службе уточнили, что злоумышленнику повезло: летнюю дойку еще не использовали, поэтому линия была обесточена.

Оперативники обнаружили алюминиевые провода в одном из пунктов приема вторсырья и выяснили, кто их сдал. К краже оказался причастен 40-летний житель села Снова-Здорово. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством.

«Он срезал провода в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное мужчина выпил для храбрости, потому что знал — если по проводам пущен ток, то ему может крепко достаться, — рассказали в полиции. — По его словам, добравшись до вершины первого столба, он на свой страх и риск кустарным способом проверил под током ли провода».

Полицейские попросили задержанного залезть на столб. Он «ловко поднялся до вершины столба без каких-либо приспособлений».

На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК. Ему грозит до двух лет тюрьмы.