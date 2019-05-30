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16:42, 30 мая 2019 512
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Рязанцев оштрафовали на 125 тысяч рублей за незаконные земляные работы

Рязанцев оштрафовали на 125 тысяч рублей за незаконные земляные работы

Фото: Администрация Рязани

Рязанцев оштрафовали на 125,5 тысячи рублей за незаконные земляные работы. Об этом сообщил сайт администрации города.

С начала года выявили 135 нарушителей.

Согласно Правилам благоустройства территорий и городских округов, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земляные работы можно проводить только при наличии письменного разрешения. Его выдает мэрия.


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