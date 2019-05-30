Рязанцев оштрафовали на 125 тысяч рублей за незаконные земляные работы

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Фото: Администрация Рязани
Рязанцев оштрафовали на 125,5 тысячи рублей за незаконные земляные работы. Об этом
С начала года выявили 135 нарушителей.
Согласно Правилам благоустройства территорий и городских округов, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земляные работы можно проводить только при наличии письменного разрешения. Его выдает мэрия.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.