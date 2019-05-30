Пропавшая восьмилетняя девочка утонула в Тульской области

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В четверг, 30 мая, в микрорайоне Шахтерский города Донской Тульской области из пруда подняли тело ребенка. Об этом сообщила
На месте работали шесть человек и две единицы техники.
Как сообщил портал
Отмечается, что пруд считается непригодным для купания.
Девочка пропала вечером в среду, 29 мая. Изданию удалось узнать, что семья, в которой жила школьница — неблагополучная.
Отец и мать ранее судимы. Ребенок жил с матерью, которая злоупотребляет спиртным. В тот вечер женщину видели в компании двух, предположительно, нетрезвых мужчин.
На месте трагедии работают следователи.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.