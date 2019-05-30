RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Предпринимателя из Путятина оштрафовали за нарушения в мясном магазине. Об этом
Проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при продаже мясной продукции.
Хозяина магазина оштрафовали на восемь тысяч рублей по части 1 статьи 10.8 КоАП («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГубернатор призвал рязанских предпринимателей проявлять инициативу
|
cледующая новость →В Шлаковом столкнулись «Лада» и «Митсубиши», есть пострадавшие
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.