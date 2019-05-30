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19:23, 30 мая 2019 134
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Предпринимателя из Путятина оштрафовали за нарушения в мясном магазине

Предпринимателя из Путятина оштрафовали за нарушения в мясном магазине

Фото: Pixabay.com

Предпринимателя из Путятина оштрафовали за нарушения в мясном магазине. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при продаже мясной продукции.

Хозяина магазина оштрафовали на восемь тысяч рублей по части 1 статьи 10.8 КоАП («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»).


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