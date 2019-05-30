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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Подвал в историческом здании Рязани продадут за рубль. В пятницу, 30 мая, депутаты гордумы утвердили условия приватизации помещения на улице Ленина № 51/21.
Здание входит в ансамбль улицы Астраханской первой половины 19 и начала 20 веков и является объектом культурного наследия регионального значения.
Подвал площадью 98,8 кв метров находится в плохом состоянии, поэтому сумма продажи составит один рубль.
Покупатель должен в течение двух лет разработать проект реконструкции помещения, а после в течение еще четырех провести сами работы.
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