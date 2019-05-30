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9:20, 30 мая 2019 291
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Пьяный скопинец оскорбил полицейского и попал под суд

Пьяный скопинец оскорбил полицейского и попал под суд

В Скопине пьяный водитель публично оскорбил полицейского и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Инцидент произошел в ночь на 1 марта 2019 года. Автоинспектор остановил машину, ехавшую с включенным дальним светом, чтобы проверить документы водителя. Во время беседы стало понятно, что мужчина пьян.

Для составления протокола нарушителя в присутствии понятых пригласили в патрульный автомобиль. Возмущенный скопинец при свидетелях стал нецензурно выражаться в адрес полицейского.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ. Его признали виновным и оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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