Пьяный скопинец оскорбил полицейского и попал под суд

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В Скопине пьяный водитель публично оскорбил полицейского и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила
Инцидент произошел в ночь на 1 марта 2019 года. Автоинспектор остановил машину, ехавшую с включенным дальним светом, чтобы проверить документы водителя. Во время беседы стало понятно, что мужчина пьян.
Для составления протокола нарушителя в присутствии понятых пригласили в патрульный автомобиль. Возмущенный скопинец при свидетелях стал нецензурно выражаться в адрес полицейского.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ. Его признали виновным и оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.