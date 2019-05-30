На обходе Калуге на десять дней ограничат движение

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С 31 мая по 10 июня в Калуге ограничат движение по мосту через Киевку. Об этом сообщил портал
Ограничение введут из-за работ по укладке верхнего слоя покрытия мостового полотна.
Для водителей организуют движение по одной половине левого моста через Киевку (в направлении от Тулы на Москву).
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.