На Московском шоссе столкнулись две легковушки

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Веером в среду, 29 мая, на Московском шоссе около ТРЦ «Премьер» столкнулись две легковые машины. Видео ДТП опубликовали в группе «
На ролике видно, как после столкновения к участникам аварии сразу же подъезжает машина автоинспекторов.
Подробности уточняются.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.