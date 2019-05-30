RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ласковское озеро очистят от последствий лесных пожаров на четыре месяца раньше срока: к концу июня, а не в ноябре. Об этом
Берега озера от «топляка», кустарников, упавших и сгоревших в 2010 году деревьев очищают с 14 марта. В ведомстве отметили, что к работам не привлекают тяжелую технику, а в основном используют ручной труд. Так, большие бревна вытаскивают из воды при помощи лебедки.
По словам подрядчика, в порядок привели четыре участка из восьми. На полигон вывезли около порядка 47 «кубов» древесных отходов.
«Самым сложным для работы является восточный берег озера, так как на этом участке часть берега заболочена, — уточнили в минприроды. — Исполнители не исключают использование весельных лодок».
Напомним, на расчистку
Ласковское озеро является памятников природы.
Фото рязанского
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязани отметили столетие музколледжа. Фото
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.