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22:12, 30 мая 2019 144
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Ласковское озеро очистят от последствий лесных пожаров на четыре месяца раньше срока

Ласковское озеро очистят от последствий лесных пожаров на четыре месяца раньше срока

Ласковское озеро очистят от последствий лесных пожаров на четыре месяца раньше срока: к концу июня, а не в ноябре. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Берега озера от «топляка», кустарников, упавших и сгоревших в 2010 году деревьев очищают с 14 марта. В ведомстве отметили, что к работам не привлекают тяжелую технику, а в основном используют ручной труд. Так, большие бревна вытаскивают из воды при помощи лебедки.

По словам подрядчика, в порядок привели четыре участка из восьми. На полигон вывезли около порядка 47 «кубов» древесных отходов.

«Самым сложным для работы является восточный берег озера, так как на этом участке часть берега заболочена, — уточнили в минприроды. —  Исполнители не исключают использование весельных лодок».

Напомним, на расчистку выделили почти 900 тысяч рублей.

Ласковское озеро является памятников природы.

Фото рязанского минприроды


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