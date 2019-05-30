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Фото: Pixabay.com
Касимовец пытался продать часы со встроенной «скрытой камерой». Об этом
Мужчина пытался продать запрещенное устройство в июле 2018 года. Видеорегистратор он встроил в корпус настольных электронных часов. Незаконные действия молодого человека пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.
На 26-летнего злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 138.1 УК («Покушение на незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.