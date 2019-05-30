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15:13, 30 мая 2019 399
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Гендиректора рязанской фирмы оштрафовали за взятку сотруднику РЖД

Гендиректора рязанской фирмы оштрафовали за взятку сотруднику РЖД

Фото: Pixabay.com

Гендиректора рязанской фирмы оштрафовали за взятку сотруднику РЖД. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрайонной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в мае 2018 года злоумышленник через подчиненного передал должностному лицу ОАО «РЖД» 200 тысяч рублей, чтобы заключить договор на подачу и уборку вагонов. Коммерсанта признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 291 УК («Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере»).

Приговор не вступил в законную силу.


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