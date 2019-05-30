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14:36, 30 мая 2019 59
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Фонд кандидата в губернаторы Липецкой области увеличили вдвое

Фонд кандидата в губернаторы Липецкой области увеличили вдвое

В закон о выборах губернатора Липецкой области внесли поправки, которые позволяют увеличить избирательный фонд кандидата в главы региона с 50 млн до 100 млн рублей и снизить муниципальный фильтр с 7% до 6%. Об этом передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Липецкого облсовета депутатов Ольгу Родионову.

«На сессии депутаты приняли в двух чтениях законопроект [председателя Липецкого облсовета] Павла Путилина о внесении изменений в закон о выборах губернатора Липецкой области. Он предложил увеличить избирательный фонд кандидата в губернаторы с 50 млн до 100 млн рублей и снизить муниципальный фильтр с 7% до 6%", — сказала Родионова.

Изменения решили внести после того, как врио губернатора Игорь Артамонов заявил, что намерен участвовать в выборах.

Артамонов является беспартийным, а по закону «О выборах главы администрации Липецкой области» кандидаты на эту должность могут быть выдвинуты только политическими партиями.

После этого в Липецкий областной совет депутатов поступили три законопроекта, каждый из них предусматривал введение процедуры самовыдвижения.

После рассмотрения проектов комитет по госустройству облсовета рекомендовал один из них — разработанный председателем Липецкого облсовета Павлом Путилиным.

Но перед рассмотрением на заседании комитета по госустройству Путилин неожиданно исключил из законопроекта норму о самовыдвижении в губернаторы.


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