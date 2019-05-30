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Двоих рязанских наркоманов задержали за серийную кражу велосипедов. Об этом
Мужчины причастны как минимум к семи кражам. Они воровали велосипеды из подъездов многоквартирных домов областного центра и Рязанского района рано утром или поздно вечером. В большинстве случаев злоумышленники забирали велосипеды, которые оставляли без парковочных тросиков или с незапертыми замками.
Задержанные признались, что сбывали велосипеды случайным знакомым, а на вырученные деньги покупали «синтетику».
Часть краденого изъяли.
На двоих 29-летних мужчин завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК. Им грозит до пяти лет тюрьмы.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.