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14:10, 30 мая 2019 193
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Двоих рязанских наркоманов задержали за серийную кражу велосипедов

Двоих рязанских наркоманов задержали за серийную кражу велосипедов

Двоих рязанских наркоманов задержали за серийную кражу велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчины причастны как минимум к семи кражам. Они воровали велосипеды из подъездов многоквартирных домов областного центра и Рязанского района рано утром или поздно вечером. В большинстве случаев злоумышленники забирали велосипеды, которые оставляли без парковочных тросиков или с незапертыми замками.

Задержанные признались, что сбывали велосипеды случайным знакомым, а на вырученные деньги покупали «синтетику».

Часть краденого изъяли.

На двоих 29-летних мужчин завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК. Им грозит до пяти лет тюрьмы.


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