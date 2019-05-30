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15:30, 30 мая 2019 325
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Дожди и жара. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу

Дожди и жара. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу

В пятницу, 31 мая, в Рязанской области ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду, при грозах местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +12, +17 градусов, днем +25, +30 градусов.


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