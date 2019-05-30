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11:38, 30 мая 2019 69
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Депутаты облдумы обсудили проблему спортивной медицины и нехватку тренеров в Рязанской области

Депутаты облдумы обсудили проблему спортивной медицины и нехватку тренеров в Рязанской области

Депутаты облдумы обсудили нехватку спортивных тренеров в Рязанской области. Тему затронули в среду, 29 мая, на правительственном часе, посвященном проблемам массового и профессионального спорта.

Отвечая на вопросы депутатов, глава профильного министерства Владислав Фролов рассказал, что тренерские кадры сконцентрированы в областном центре и крупных городах региона, а в районах тренеров не хватает.

В качестве причин докладчик отметил низкую зарплату в 32 тысячи рублей и закрытие специальности спортивного тренера в рязанском педколледже.

Во время обсуждения глава минспорта поделился планами на 2019 год. Так, в Спас-Клепиках и Рязани намерены построить бассейны, а в районах Рязанской области — 11 площадок с тренажерами для сдачи норм ГТО.

Еще одной важной для депутатов темой стала спортивная медицина. Фролов посетовал, что в областном спортивном диспансере работают восемь человек, которые должны обследовать ежегодной 35 тысяч спортсменов при пропускной способности 5,5 тысячи и выезжать на тренировки.

Для решения этой проблемы региональный минспорт обсуждает возможность переезда физкультурного диспансера в старое здание БСМП, а также планирует создать локальные центры обследования в лицензированных медицинских кабинетах при крупных спортивных учреждениях (ДС «Олимпийский», Центр единоборств).

В завершении депутаты коснулись перспектив профессиональных клубов. Министр не исключил кадровых решений в связи с неудачным сезоном ФК «Рязань» и рассказал о планах создать звено из местных воспитанников в ХК «Рязань».


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