«Барс на Московском» пригласил рязанцев на празднование Дня защиты детей

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Для гостей праздника подготовили сюрпризы и угощение. Около торгового центра рязанцы смогут попробовать бесплатное мороженое, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах.
Кроме того, их ждут городок развлечений, шоу на ходулях, фокусы и динозавр Брунгильда.
Начало праздника в 12:00.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.