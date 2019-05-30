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11:22, 30 мая 2019 164

«Барс на Московском» пригласил рязанцев на празднование Дня защиты детей

«Барс на Московском» пригласил рязанцев на празднование Дня защиты детей

«Барс на Московском» пригласил рязанцев на День защиты детей, который отмечают 1 июня.

Для гостей праздника подготовили сюрпризы и угощение. Около торгового центра рязанцы смогут попробовать бесплатное мороженое, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах.

Кроме того, их ждут городок развлечений, шоу на ходулях, фокусы и динозавр Брунгильда.

Начало праздника в 12:00.


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