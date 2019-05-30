А что в кино? «Годзилла 2: Король монстров» и «Куриоса»

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Американский фантастический фильм «Годзилла 2: Король монстров» режиссера Майкла Догерти является продолжением фильма «Годзилла» и тридцатой картиной о Годзилле. драма «Куриоса» — дебют в большом кино французского режиссера Лу Жене, в основу сценария фильма легли дневники и письма известных светских персонажей того времени.
Еще один фильм, сюжет которого основан на реальных событиях — криминальная драма «Так сказал Чарли», показывающая фигуру известного убийцы Чарли Мэнсона.
Мультипликационная премьера недели — анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных 2» — продолжение мультфильма 2016 года.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.