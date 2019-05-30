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14:11, 30 мая 2019 159
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А что в кино? «Годзилла 2: Король монстров» и «Куриоса»

А что в кино? «Годзилла 2: Король монстров» и «Куриоса»

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Американский фантастический фильм «Годзилла 2: Король монстров» режиссера Майкла Догерти является продолжением фильма «Годзилла» и тридцатой картиной о Годзилле. драма «Куриоса» — дебют в большом кино французского режиссера Лу Жене, в основу сценария фильма легли дневники и письма известных светских персонажей того времени.

Еще один фильм, сюжет которого основан на реальных событиях — криминальная драма «Так сказал Чарли», показывающая фигуру известного убийцы Чарли Мэнсона.

Мультипликационная премьера недели — анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных 2» — продолжение мультфильма 2016 года.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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