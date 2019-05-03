В субботу в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды

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В субботу, 4 мая, в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачная с прояснениями погода.
Ветер южной четверти, с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +14, +19.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.