Солдатская каша и ретро-буфет. В Рязани пройдет акция «Синий платочек»

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В четверг, 9 мая, с 18:00 до 21:00, возле рязанской филармонии пройдет акция «Синий платочек».
На площади можно будет послушать песни 40-х годов в исполнении военного оркестра 137 десантного полка, солистов филармонии, камерного хора.
Кроме того, рязанцев ждет частушка-баттл «Победные припевки», показ тематических коллекций театра моды «Кокетка», военный кинозал, солдатская каша и ретро-буфет.
Организаторы акции предложили всем желающим одеться в образы военного и послевоенного времени. Наиболее активным участникам вручат дипломы.
Для подготовки к мероприятию организуют открытые репетиции танцев. Тренировка пройдет 6 мая в 19:00 в филармонии. Вход бесплатный.
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