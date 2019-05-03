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11:06, 3 мая 2019 5 065
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Рязанка на «Киа» нашла водителя «Мерседеса», скрывшегося после аварии

Рязанка на «Киа» нашла водителя «Мерседеса», скрывшегося после аварии

Водителя Mercedes, который скрылся после аварии с Kia, за рулем которой была рязанка, нашли. Об этом RZN.info рассказала пострадавшая.

«Найти водителя по номерам не представлялось возможным, так как автомобиль нигде не стоит на регистрационном учете. У меня появилась информация о нахождении автомобиля в Луховицах. Его нашли на территории автосервиса», — рассказала девушка.

Рязанка добавила, что ее родственники сразу же вызвали ДПС. В автомобиле нашли табличку с номером телефона. После этого автомобиль отправили на штрафстоянку.

Напомним, ДТП произошло 30 апреля, в Луховицком районе. В машине было четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.

Ранее девушка рассказала, что водителя, скрывшегося с места ДТП не могут найти. «Машина ударила и проехала около 500 метров. Остановилась, вышел мужчина, увидел, что я вышла из машины и звоню. И он сел в машину и уехал», — написала она.

С места происшествия появились фото и видео.


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