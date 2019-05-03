Рязанка на «Киа» нашла водителя «Мерседеса», скрывшегося после аварии

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Водителя Mercedes, который скрылся после аварии с Kia, за рулем которой была рязанка, нашли. Об этом RZN.info рассказала пострадавшая.
«Найти водителя по номерам не представлялось возможным, так как автомобиль нигде не стоит на регистрационном учете. У меня появилась информация о нахождении автомобиля в Луховицах. Его нашли на территории автосервиса», — рассказала девушка.
Рязанка добавила, что ее родственники сразу же вызвали ДПС. В автомобиле нашли табличку с номером телефона. После этого автомобиль отправили на штрафстоянку.
Напомним,
Ранее девушка рассказала, что водителя, скрывшегося с места ДТП не могут найти. «Машина ударила и проехала около 500 метров. Остановилась, вышел мужчина, увидел, что я вышла из машины и звоню. И он сел в машину и уехал», — написала она.
С места происшествия
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