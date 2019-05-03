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Появилось видео с воздушным шаром, на котором девочку едва не унесло в море. Его опубликовало «
Воздушный шар взлетел с площадки, а позже столкнулся с землей. Из-за удара взрослые оказались за пределами корзины, а ребенка начало уносить к морю. Для спасения ребенка подняли все службы экстренного реагирования.
Спустя некоторое время он опустился во дворе частного жилого дома.
Находившаяся в корзине девочка 2007 года рождения — жительница Самары — не пострадала.
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