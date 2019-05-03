Полиция проверит магазин, продававший георгиевские ленточки со свастикой

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В Нижнем Новгороде полицейские проверят магазин, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, сообщили
Ранее местный житель
По данным источника, товар продавался в небольшом магазине на улице Светлоярской в Сормовском районе.
«Обычно в таких случаях наши сотрудники изымают спорную продукцию и отправляют ее на экспертизу. Когда эксперты выносят решение, что эта продукция содержит информацию экстремистского характера либо пропагандирует нацистскую символику, определяется вопрос о правовой квалификации действий — будет это административная либо уголовная ответственность. В этом случае, скорее всего, речь идет об административной ответственности, потому что тяжких последствий нет», — сказал собеседник агентства.
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