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10:45, 3 мая 2019 3 970
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Полицейские задержали двух женщин, обворовавших рязанских пенсионерок

Полицейские задержали двух женщин, обворовавших рязанских пенсионерок

Полицейские задержали двух женщин, обворовавших рязанских пенсионерок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 80-летняя жительница Скопина. Она рассказала, что вернулась домой после магазина и аптеки и заметила, что из сумки пропал кошелек, в котором хранились 12 тысяч рублей, паспорт и сберегательная книжка.

Позже женщина вспомнила, что при покупке лекарств к ней обратилась одна из посетительниц, с которой она отвлеклась на разговор.

Оперативники отправились в аптеку. Криминалист осмотрел сумку, из которой похитили кошелек. На ней обнаружили отпечатки рук, которые не принадлежали хозяйке сумки. Такие же отпечатки были и на мебели аптеки.

Анализ данных криминалистического учета выдала совпадение обнаруженных на месте преступления «следов» с отпечатками рук 30-летней жительницы соседнего региона. Ранее эта женщина привлекалась к уголовной ответственности за кражу, и в ходе следствия о ней собрали множество сведений.

Связавшись с коллегами из соседнего региона, выяснилось, что в настоящее время разыскиваемая по месту жительства отсутствует. Позже в полицию поступило сообщение об аналогичном хищении, совершенном в почтовом отделении в Касимове.

«При осмотре помещения почты эксперт обнаружил уже знакомые ему „следы“. Пострадавшие также указывали схожие приметы посетительниц, которые к ним обратились. Вероятно, это были одни и те же люди», — говорится в сообщении.

Вскоре злоумышленницу, а затем и ее 30-летнюю помощницу задержали. Сейчас устанавливается причастны ли задержанные к другим аналогичным преступлениям, совершенным как в Рязанской области, так и в других регионах.

В отношении похитительниц возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ.


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