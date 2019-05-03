Мэрию обязали заменить газовое оборудование в квартире рязанца

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанскую мэрию обязали заменить газовое оборудование в квартире жителя Кораблинского района, сообщил
Установлено, что квартира в доме по улице Садовой числится в реестре муниципальной собственности. С апреля 1986 года и по настоящее время истец вместе с родственником зарегистрирован и проживает в указанной квартире.
В материалах дела говорится, что с момента предоставления жилья газовое оборудование не менялось. При проведении техобслуживания специалисты признали оборудование непригодным к эксплуатации.
После этого рязанец обратился к администрации с заявлением о замене газового водонагревателя за их счет, но ему отказали.
После обращения в прокуратуру и проверки мэрию обязали заменить испорченный водонагреватель до 31 декабря 2019 года.
Решение не вступило в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ полиции рассказали подробности ДТП с двумя сгоревшими машинами под Рязанью
|
cледующая новость →Рязанская область получит 60 миллионов на стимулирование предприятий
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.