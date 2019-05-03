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11:20, 3 мая 2019 3 031
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МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра

МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра

В пятницу, 3 мая, рязанцев предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

«В ближайший час с сохранением до конца суток в Рязани ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.


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