МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра

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В пятницу, 3 мая, рязанцев предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовали на
«В ближайший час с сохранением до конца суток в Рязани ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.