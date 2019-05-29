За неделю в Рязанской области подешевели пшено и сахар. Мониторинг цен

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За неделю, с 21 по 27 мая, в Рязанской области на 1,5% подешевело пшено. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Также цены снизились на следующие продукты:
Подорожали ряд овощей, яблоки, соль, рис, вермишель, пшеничная мука, масло и мороженая рыба.
Цены на говядину, баранину, ржаной и ржано-пшеничный хлеб не изменились.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.