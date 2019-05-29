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11:20, 29 мая 2019 709
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За неделю в Рязанской области подешевели пшено и сахар. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подешевели пшено и сахар. Мониторинг цен

За неделю, с 21 по 27 мая, в Рязанской области на 1,5% подешевело пшено. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Также цены снизились на следующие продукты:

  • куриное яйцо — на 4,1%;
  • сахар-песок — на 1,4%;
  • мясо кур — на 1,3%;
  • молоко — на 0,8%;
  • свинина — на 0,5%;
  • крупа гречневая-ядрица — на 0,4%;
  • чай — на 0,2%.

Подорожали ряд овощей, яблоки, соль, рис, вермишель, пшеничная мука, масло и мороженая рыба.

Цены на говядину, баранину, ржаной и ржано-пшеничный хлеб не изменились.


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