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Фото: Pixabay.com
Во Владимире шестимесячная девочка умерла в квартире с десятью кошками. Об этом
Девочка скончалась утром 27 мая. По словам родителей, после кормления ее положили в кроватку. Мать ушла в другую комнату, отец — в ванную. Через 20 минут ребенка нашли без признаков жизни. Медики не смогли реанимировать младенца.
Точную причину смерти устанавливают эксперты.
Следователь установил, что семья живет в антисанитарных условиях: в помещениях грязь и сильный едкий запах, исходящий от обстановки и животных (в одной из комнат живут более десяти кошек).
Супруги также воспитывают трехлетнего мальчика. После обследования в детской больнице его передали под опеку государства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности) и статье 156 УК («Неисполнение родительских обязанностей»). Следователь контролирует вопрос о правах родителей на сына.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.