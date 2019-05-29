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16:13, 29 мая 2019 872
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Во Владимире шестимесячная девочка умерла в квартире с десятью кошками

Во Владимире шестимесячная девочка умерла в квартире с десятью кошками

Фото: Pixabay.com

Во Владимире шестимесячная девочка умерла в квартире с десятью кошками. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Девочка скончалась утром 27 мая. По словам родителей, после кормления ее положили в кроватку. Мать ушла в другую комнату, отец — в ванную. Через 20 минут ребенка нашли без признаков жизни. Медики не смогли реанимировать младенца.

Точную причину смерти устанавливают эксперты.

Следователь установил, что семья живет в антисанитарных условиях: в помещениях грязь и сильный едкий запах, исходящий от обстановки и животных (в одной из комнат живут более десяти кошек).

Супруги также воспитывают трехлетнего мальчика. После обследования в детской больнице его передали под опеку государства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности) и статье 156 УК («Неисполнение родительских обязанностей»). Следователь контролирует вопрос о правах родителей на сына.


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