В Туме девятилетний велосипедист попал под колеса «пятнадцатой»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 28 мая, в поселке Тума Клепиковского района произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 14:50 34-летний житель Рыбного на ВАЗ-2115 сбил девятилетнего велосипедиста, переезжавшего дорогу.
По словам водителя, он увидел ребенка и резко затормозил, но автомобиль не успел вовремя остановиться.
В результате потерпевший получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.