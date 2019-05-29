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В столкновении двух внедорожников по Рязанью пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в полдень, 29 мая, на трассе Рязань-Михайлов в Рязанском районе.
61-летний рязанец за рулем Mitsubishi Pajero столкнулся с Audi Q7 под управлением 40-летнего мужчины.
В ДТП пострадали оба водителя и 55-летняя пассажирка из Mitsubishi.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.