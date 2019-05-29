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17:41, 29 мая 2019 284
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В Сасовском районе мужчину приговорили к 11,5 годам колонии за сбыт наркотиков

В Сасовском районе мужчину приговорили к 11,5 годам колонии за сбыт наркотиков

В Сасовском районе мужчину приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Мужчина хранил 219 граммов наркотиков в доме своего знакомого в селе Чубарово Сасовского района. При этом, знакомому он об этом не сообщил.

В ноябре 2017 года во время телефонного разговора мужчина попросил другого знакомого найти автомобиль для поездки в Чубарово, чтобы забрать наркотики. Приятель согласился. Они забрали наркотики и в тот же день знакомый осужденного забрал их для личного потребления.

Мужчину признали виновным по части 4 пункта «г» статьи 228.1 УК РФ. Ему назначили десять лет и шесть месяцев лишения свободы. Также суд отменил условное осуждение, которое было назначено в декабре 2015 года.

По совокупности ему назначили 11,5 лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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