В Рязанской области осудили женщину, зарезавшую сводного брата

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Жительница Шиловского района получила шесть с половиной лет в колонии строгого режима за убийство сводного брата. Об этом сообщила
Следствие установило, что утром 29 декабря 2018 года в доме в селе Занино-Починки Шиловского района 41-летняя хозяйка дома и ее 38-летний сводный брат поссорились из-за того, что женщина отказалась дать денег на спиртное.
Мужчина разозлился и дернул сестру за руку. В ответ она ударила его ножом в шею.
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
Женщина вызвала на место правоохранительные органы, сообщив им, что сводный брат совершил суицид.
«Однако в результате грамотно организованных и проведенных следственных действий она созналась в содеянном», — говорится в сообщении.
Женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Ей назначили шесть с половиной лет в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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