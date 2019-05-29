В реке около Ряжска нашли тело мужчины

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 27 мая, после 14 часов житель Ряжска нашел в реке Малая Алешня тело мужчины. Об этом пишет ИД «
Труп обнаружили в 800 метрах около заброшенного кирпичного завода.
По предварительной информации тело пролежало в воде несколько месяцев и начало разлагаться. Признаков насильственной смерти на нем не зафиксировали.
Следователи начали проверку, личность погибшего устанавливается.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.