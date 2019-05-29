В Пронском районе грибники нашли мертвую косулю

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Во вторник, 28 мая, около села Малинищи Пронского района грибники нашли олененка с глубокой раной на бедре. Об этом пишет ИД «
Девушка, нашедшая мертвое животное, рассказала, что рана была сквозной.
«Первая мысль — охотники, браконьеры. Как поднялась рука на олененка…», — отметила она.
Местный лесничий предположил, что животное могло погибнуть от паразитов.
Отмечается, что охота на косуль в мае запрещена.
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