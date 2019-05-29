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10:10, 29 мая 2019 216
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В Обнинске задержали иностранца с крупной партией наркотиков

В Обнинске задержали иностранца с крупной партией наркотиков

В Обнинске задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба калужского УМВД.

У 27-летнего мужчины изъяли спрятанный в носок пакет со свертками. Согласно результатам экспертизы, у злоумышленника было 36,52 грамма «синтетики». По версии полиции, он планировал распространять наркотики при помощи «тайников».

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 УК («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Ему грозит до двадцати лет тюрьмы.

Фото сайта УМВД по Калужской области


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