В Обнинске задержали иностранца с крупной партией наркотиков

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В Обнинске задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков. Об этом
У 27-летнего мужчины изъяли спрятанный в носок пакет со свертками. Согласно результатам экспертизы, у злоумышленника было 36,52 грамма «синтетики». По версии полиции, он планировал распространять наркотики при помощи «тайников».
На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 УК («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Ему грозит до двадцати лет тюрьмы.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.