В Новомичуринске украли люки с колодцев

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В Новомичуринске украли люки с трех колодцев, расположенных на тротуарах в разных местах города. Об этом сообщила
В полицию обратились сотрудники местного водоканала. Оказалось, что люки пропали ночью.
Пропажу удалось найти в ближайшем пункте приема вторсырья. Так оперативники выяснили, что к краже причастны двое 26-летних рабочих. Их разыскали и задержали.
Оставшиеся без люков колодцы закрыли. В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.