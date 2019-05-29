В Мичуринске мужчина украл деньги из пункта приема металлолома

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В Мичуринске мужчина украл деньги из вагончика пункта приема металлолома. Об этом
В полицию обратился предприниматель и рассказал о пропаже 20 тысяч рублей. Криминалисты осмотрели место преступления и по отпечаткам пальцев определили подозреваемого. Им оказался мужчина 1987 года рождения.
Похищенные деньги злоумышленник потратил.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК «Кража»).
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.