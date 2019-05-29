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9:50, 29 мая 2019 234
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В липецком селе неизвестный сбил школьницу-пешехода и скрылся

В липецком селе неизвестный сбил школьницу-пешехода и скрылся

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В липецком селе неизвестный сбил школьницу-пешехода и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла селе Волово во вторник, 28 мая, около 22:00. Девушка шла по краю дороги, когда ее сбила неустановленная машина Она ехала в попутном направлении.

15-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Полиция ищет нарушителя.


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