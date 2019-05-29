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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В липецком селе неизвестный сбил школьницу-пешехода и скрылся. Об этом
Авария произошла селе Волово во вторник, 28 мая, около 22:00. Девушка шла по краю дороги, когда ее сбила неустановленная машина Она ехала в попутном направлении.
15-летнюю пострадавшую госпитализировали.
Полиция ищет нарушителя.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.