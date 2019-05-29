В четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

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В четверг, 30 мая, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет в домах 31, 31 корпус 1, 33 корпус 1 (школа №19 (25), 27 корпус 1 по улице Островского.
До 13:00 воду отключат по следующим адресам:
Кроме того, с 9:00 до 13:00 холодной воды не будет в Солотче: улица Дачная, дома с 1 по 29 (частный сектор).
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.