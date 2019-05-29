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17:20, 29 мая 2019 90
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В четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг, 30 мая, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет в домах 31, 31 корпус 1, 33 корпус 1 (школа №19 (25), 27 корпус 1 по улице Островского.

До 13:00 воду отключат по следующим адресам:

  • улица Новослободская, дома с 1 по 24, дома 36-а, 38, дома с 3 по 5 (частный сектор), дома 9, 13 корпус 1, 17;
  • улица Ленина, дом 46;
  • улица Почтовая, дома 40, 42, 44, 43;
  • улица Соборная, дом 7 (школа №2);
  • площадь Соборная, дом 18.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 холодной воды не будет в Солотче: улица Дачная, дома с 1 по 29 (частный сектор).


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