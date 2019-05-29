У калужанина в гараже нашли боеприпасы времен Великой Отечественной

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
У жителя Кирова в гараже нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Он рассказал, что нашел их во время раскопок на местах сражений,
У 58-летнего мужчины изъяли около трех с половиной килограммов бездымного пороха и один боеприпас.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.