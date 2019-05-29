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Фото: Pixabay.com
Тулячку осудят за то, что она забрала из банкомата чужие деньги. Об этом
В Советском округе мужчина снимал деньги в банкомате. Он забрал карту и забыл десять тысяч рублей. Деньги заметила и забрала себе стоявшая поблизости безработная женщина.
На злоумышленницу завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.