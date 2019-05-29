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Фото: Pixabay.com
Тамбовская птицефабрика не выплатила работникам зарплату на полтора миллиона рублей. Об этом
Проверка нашла нарушения в ОАО «Птицефабрика «Иловайская». В суд направили 49 заявлений в интересах работников. В адрес гендиректора внесли представление.
На виновное должностное лицо завели дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.