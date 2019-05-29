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10:57, 29 мая 2019 130
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Тамбовчанин украл пять знаков об ограничении скорости и утопил их

Тамбовчанин украл пять знаков об ограничении скорости и утопил их

Тамбовчанин украл пять дорожных знаков об ограничении скорости и утопил их. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Знаки об ограничении скорости до 40 километров в час пропали с 12 по 14 километр трассы Тамбов-Пенза. Полицейские искали виновного почти месяц. Им оказался житель поселка Новая Ляда 1996 года рождения.

«Злоумышленник решил, что закон ему не указ, и на собственном автомобиле сначала вывез знаки в безлюдное место, а потом утопил их в водоеме, недалеко от поселка, — уточнили в пресс-службе».

Мужчина показал место, где утопил знаки.

Ограничение скорости на участке трассы восстановят.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.


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