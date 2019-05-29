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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанин украл ограды с нескольких могил. Об этом
В полицию обратилась 60-летняя жительница Рассказова. С ограды вокруг могилы ее родственника пропала металлическая калитка. Оперативники опросили возможных свидетелей и нашли подозреваемого. Им оказался мужчина 1967 года рождения. Он признался, что украл калитку 28 января и сдал ее в пункт приема черного лома, а деньги потратил. По его словам, это не первая подобная кража.
Мужчина злоупотребляет спиртным.
На тамбовчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК («Кража»).
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