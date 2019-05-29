С тульских кладбищ за сутки вывезли 70 кубометров мусора

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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 28 мая, с тульских кладбищ вывезли 70 кубометров мусора. Об этом
В среду работы продолжат на Всехсвятском, Горняцком и Спасском кладбищах, в селе Высокое, а также на кладбищах №1 и 3. Убирают мусор и косят траву 20 рабочих. Им выделили пять единиц техники.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.