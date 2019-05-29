Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:15, 29 мая 2019 239
 0    0

Рязанский бизнес-омбудсмен проконтролирует повышение тарифа на вывоз мусора

Рязанский бизнес-омбудсмен проконтролирует повышение тарифа на вывоз мусора

Рязанский бизнес-омбудсмен проконтролирует повышение тарифа на вывоз мусора. Об этом Михаил Пронин заявил во время отчета о деятельности полномочного за 2018 на заседании областной думы в среду, 29 мая.

По его словам, в соседних регионах в связи с «мусорной реформой» тариф для бизнесменов значительно вырос.

Отвечая на вопросы депутатов, Пронин сообщил о планах по открытию в Рязанской области общественной приемной федерального бизнес-омбудсмена, а также о намерениях по изменению структуры института уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. В частности, общественно-экспертный совет разделится на две отдельные комиссии.

В отчете за 2018 год Михаил Пронин отметил, что омбудсмен получил 291 устное и письменное обращение, из которых 64 — жалобы. Чаще всего предприниматели были недовольны действиями федеральных и местных органов власти и полиции, налогообложением и решениями по земельным вопросам.

Михаил Пронин в рамках своего отчета озвучил мнение рязанского бизнес-сообщества о том, что «давление на бизнес уменьшилось, регион имеет неплохую инфраструктуру, но программы поддержки предпринимателей работают плохо».

Делясь планами на 2019 год, спикер рассказал, что намерен обзавестись помощниками на общественных началах в каждом районе Рязанской области.

Отметим, Михаил Пронин вступил в должность рязанского бизнес-омбудсмена в апреле и отчитывался о работе в том числе и за предшественника.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 41 461
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 953
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
19:23, 16 мая 2019 18 676
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 780
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 16 270
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум