Рязанский бизнес-омбудсмен проконтролирует повышение тарифа на вывоз мусора. Об этом Михаил Пронин заявил во время отчета о деятельности полномочного за 2018 на заседании областной думы в среду, 29 мая.

По его словам, в соседних регионах в связи с «мусорной реформой» тариф для бизнесменов значительно вырос.

Отвечая на вопросы депутатов, Пронин сообщил о планах по открытию в Рязанской области общественной приемной федерального бизнес-омбудсмена, а также о намерениях по изменению структуры института уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. В частности, общественно-экспертный совет разделится на две отдельные комиссии.

В отчете за 2018 год Михаил Пронин отметил, что омбудсмен получил 291 устное и письменное обращение, из которых 64 — жалобы. Чаще всего предприниматели были недовольны действиями федеральных и местных органов власти и полиции, налогообложением и решениями по земельным вопросам.

Михаил Пронин в рамках своего отчета озвучил мнение рязанского бизнес-сообщества о том, что «давление на бизнес уменьшилось, регион имеет неплохую инфраструктуру, но программы поддержки предпринимателей работают плохо».

Делясь планами на 2019 год, спикер рассказал, что намерен обзавестись помощниками на общественных началах в каждом районе Рязанской области.

Отметим, Михаил Пронин вступил в должность рязанского бизнес-омбудсмена в апреле и отчитывался о работе в том числе и за предшественника.