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Рязанские аудиторы отчитались перед депутатами облдумы. В среду, 29 мая, на заседании выступил председатель региональной контрольно-счетной палаты Роман Кузьмичев, который рассказал о работе в 2018 году.
Он рассказал, что в прошлом году КСП провело 25 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведено 13 проверок использования бюджетных средств, три проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов и две внешние проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС.
Всего аудиторы проверили 116 организаций и учреждений, общий объем исследуемых средств составил 2,6 млрд рублей.
В сфере закупок КСП проверила 17 муниципальных контрактов на сумму 263 млн рублей.
Депутатов интересовали вопросы проверки нацпроектов, деятельности фонда капремонта, взаимодействие с федеральными коллегами.
Кузьмичев рассказал, что в 2019 году запланированы проверки по пяти направлениям: ремонту дорог, созданию современной образовательной среды для школьников, информатизации здравоохранения, развитию профессионального и дополнительного образования.
Также он отметил, что местные аудиторы со Счетной палатой России провели три совместных проверки.
Кузьмичев пояснил, что у ведомства отсутствуют полномочия по проверке средств фонда капремонта, так как эта деятельность входит в компетенцию федерального казначейства.
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