Рязанцу грозит срок за продажу спиртного подросткам

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В магазине на улице Вишневой подросткам продавали спиртное. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Информацию о незаконой продаже пива в полицию передали очевидцы.
Правоохранители проверили сообщения. Около магазина они встретили подростков с бутылками со спиртным в руках и обнаружили, что алкоголь им продал владелец заведения.
32-летнего нарушителя привлекли к административной ответственности.
После этого ситуация повторилась. За неоднократную продажу спиртного несовершеннолетним предусмотрена уголовная ответственность.
Возбуждено уголовное дело по части 1 стастьи 151.1 УК РФ. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.