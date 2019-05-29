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13:41, 29 мая 2019 198
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Рязанцу грозит срок за продажу спиртного подросткам

Рязанцу грозит срок за продажу спиртного подросткам

В магазине на улице Вишневой подросткам продавали спиртное. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Информацию о незаконой продаже пива в полицию передали очевидцы.

Правоохранители проверили сообщения. Около магазина они встретили подростков с бутылками со спиртным в руках и обнаружили, что алкоголь им продал владелец заведения.

32-летнего нарушителя привлекли к административной ответственности.

После этого ситуация повторилась. За неоднократную продажу спиртного несовершеннолетним предусмотрена уголовная ответственность.

Возбуждено уголовное дело по части 1 стастьи 151.1 УК РФ. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.


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